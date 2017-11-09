Депутат предложил законодательно ввести проверки на утечку газа

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов ("Единая Россия") считает, что в России необходимо ввести профилактические проверки на утечку газа на законодательном уровне.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

"А как же, ведь смотрите, дома взрываются непрерывно, люди гибнут непрерывно", — ответил Ефимов на вопрос РИА Новости, нужно ли вводить профилактические проверки на утечку газа на законодательном уровне.

При этом парламентарий добавил, что "МЧС, конечно, приедет, спасет того, кто там остался живой". "Я скажу, у нас, действительно, они работают очень хорошо, высококвалифицированность, вообще она очень мощная (МЧС). По-моему, одни из лучших в мире. А вот система профилактики не работает", — оценил ситуацию депутат.

Ефимов предположил, что такие проверки можно было бы поручить МЧС или газовым службам. "Но они (проверяющие) должны хотя бы раз в полгода освидетельствовать газовую аппаратуру, иначе у нас люди так и будут гибнуть, другого выхода нет", — отметил первый зампред думского комитета.

Депутат пояснил, почему система такой профилактики плохо поставлена в России. "Потому что та же МЧС и те же пожарники приходят, проверяют, пишут какие-то требования, а их не выполняют… По газу раньше, конечно, я сужу это по Советскому союзу, газ тоже был, периодически приходили в квартиры проверяющие по утечке газа. Сейчас ни в квартиры, ни (на дачи — ред.), у меня на даче есть газ, сейчас никто не ходит. Чтобы пригласить (проверяющих — ред.), это очень дорого берут. Те, кто на пенсии или маленькие зарплаты (живет — ред.), не пригласишь, там надо будет три пенсии отдать, чтобы пригласить, чтобы все освидетельствовали", — рассказал депутат.