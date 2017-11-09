Депутаты попросили МВД рассказать об уголовных делах о живодерстве

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты комитета по экологии и охране окружающей среды попросили представителей МВД отчитаться о правоприменительной практике по уголовным делам о жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"На следующей неделе состоится очередное заседание комитета по экологии и охране окружающей среды, на которое депутаты планируют пригласить представителей МВД. Депутаты попросили министерство отчитаться о правоприменительной практике по уголовным делам о жестоком обращении с животными", – говорится в сообщении пресс-службы "Единой России".

"Ежегодно общественниками, зоозащитниками, журналистами фиксируются тысячи случаев жестокого обращения с животными. Такие факты имеют высокий общественный резонанс. При этом многие эти преступления остаются безнаказанными. В год до суда доходят всего около ста уголовных дел с обвинительным заключением. К лишению свободы за последние три года были приговорены шесть человек", — приводятся слова главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В пресс-службе также уточнили, что заседание комитета по вопросу о жестоком обращении с животными с участием МВД планируется провести 14 ноября.

Законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными накануне был внесен в среду в Госдуму.