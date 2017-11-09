МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон подготовил поправку к бюджету, предусматривающую выделение 123 миллионов рублей на реставрацию буддийского храма в Забайкалье.

Комитет по культуре поддержал поправку ко второму чтению в проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, подготовленную Кобзоном, согласно которой в бюджете на 2018 год предусматривается выделение 123 миллионов рублей на реставрацию буддийского храма в Забайкалье – Цугольского дацана.

"Это не просто религиозный дацан. Это объект, который объединяет верующих буддистов. Давно мы ставили вопрос об оказании пассивной помощи. Он относится к памятникам истории, а не просто к религиозным памятникам. Насколько возможно было, мы его восстановили. Чтобы закончить строительство такого дацана, необходимо внести эту поправку", — заявил Кобзон в ходе заседания комитета в четверг.