Москалькова выступила за создание закона о противодействии насилию в семье

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает идею создания закона о противодействии насилию в семье, сообщается на сайте омбудсмена.

Сайт сообщает, что в четверг уполномоченный посетила Архангельскую область и отметила хорошую организацию центра по оказанию помощи женщинам, подвергшимся семейному насилию. Москалькова подчеркнула важность опыта этого региона для законотворческой деятельности.

"Как вы знаете, у нас нет закона о противодействии насилию в семье. Этот вопрос давно обсуждается. Я сторонник такого закона в РФ", — приводит сайт слова Москальковой.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Архангельскую область, омбудсмен приняла решение обратиться в Госдуму с вопросами о службе в армии после отбывания наказания в воспитательной колонии и переводе в колонию общего режима по достижении 19-летия. По мнению Москальковой, погашенная судимость не должна препятствовать дальнейшей социализации человека.