Российские медики познакомились с девятью передовыми разработками "Швабе"

Стенд холдинга Швабе на конгрессе Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения

Стенд холдинга Швабе на конгрессе Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Девять передовых медицинских разработок представил российский холдинг "Швабе" на прошедшем в Москве конгрессе "Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения", сообщает пресс-служба компании.

Неонаталогия в экспозиции холдинга была представлена первой в России фиброоптической системой для фототерапии новорожденных, неонатальным инфракрасным обогревателем, детским неонатальным обогревателем, аппаратом поддержки дыхания АПДН-01 и апгар-таймером, позволяющим оценивать состояние новорожденного по шкале Апгар (метод, названный по имени американского врача-анестизиолога Вирджинии Апгар, позволяющий выявить необходимость проведения реанимационных процедур).

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, представители российского врачебного сообщества проявили повышенный интерес к разработкам холдинга, при создании которых специалисты "Швабе" уделяют повышенное внимание мнению врачей. "Они знакомятся с нашими изделиями не только на стадии опытной эксплуатации, но и непосредственно в ходе ее разработки. Это позволяет нам создавать высококачественное оборудование, максимально соответствующее различным пожеланиям медиков", — сказал Ожгихин.

Конгресс был организован Союзом медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" при поддержке Минздрава и Минпромторга РФ. В нем приняли участие более пяти тысяч представителей российского врачебного сообщества.