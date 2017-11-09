Тимур Родригез спел для участниц проекта "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский музыкант Тимур Родригез поддержал трех участниц проекта "Ты супер! Танцы" из Узбекистана, выбравших его песню для собственного номера.

На второй раунд конкурса Дурдона Эргашева, Моника Додарбекова и Настя Молокова подготовили танцевальный номер под трек музыканта Out In Space. Звезды кино, театра и эстрады практически постоянно приезжали не съемочную площадку, чтобы поддержать участников, не стал исключением и Родригез — артист вышел на сцену, спел и подарил девушкам по букету белых роз.

Танцевальные постановки конкурсантов, прошедших во второй тур, зрители смогут увидеть 11 ноября в 20:00 на телеканале НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, призван объединить таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарить детям шанс исполнить заветные мечты.