ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство социальной политики Свердловской области заявило, что примирение с жительницей Екатеринбурга Юлией Савиновских, у которой органы опеки забрали двух приемных детей, невозможно, сообщил на своей странице в Facebook адвокат женщины Алексей Бушмаков.

В подтверждение своих слов Бушмаков выложил скан ответа из министерства на его обращение о примирении сторон.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. В настоящее время Савиновских обжаловала решение суда, санкционировавшего изъятие у нее детей.

"Прекращение административного спора в связи с признанием иска административными ответчиками или примирением сторон в порядке статьи 304 Кодекса административного судопроизводства РФ не представляется возможным", — говорится в ответе минсоцполитики.

Ранее власти заявили, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. А муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.