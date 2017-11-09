Москалькова обратилась в МИД и МЧС из-за впавшей в кому в Таиланде девушки

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой обратился в Министерство иностранных дел (МИД) РФ, в Центр медицинских катастроф при МЧС и в российское посольство в Таиланде по поводу впавшей в кому российской туристки, сообщил руководитель аппарата Иван Соловьев.
"Мы немедленно запросили МИД, посольство о том, какая ситуация сегодня там,.. и направили запрос на руководителя Центра медицины катастроф о выделении в первоочередном порядке борта (для транспортировки пострадавшей)", — заявил Соловьев журналистам в четверг.
Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.