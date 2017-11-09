Москалькова обратилась в МИД и МЧС из-за впавшей в кому в Таиланде девушки

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой обратился в Министерство иностранных дел (МИД) РФ, в Центр медицинских катастроф при МЧС и в российское посольство в Таиланде по поводу впавшей в кому российской туристки, сообщил руководитель аппарата Иван Соловьев.

Седьмого ноября омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой взять под личный контроль дело российской туристки Марины Логиновой, находящейся в коме в Таиланде. Девушка упала с велосипеда и получила серьезные повреждения.

"Мы немедленно запросили МИД, посольство о том, какая ситуация сегодня там,.. и направили запрос на руководителя Центра медицины катастроф о выделении в первоочередном порядке борта (для транспортировки пострадавшей)", — заявил Соловьев журналистам в четверг.

Он выразил надежду, что туристка будет оперативно доставлена в Россию, как только перелет станет возможен по ее состоянию здоровья. Со слов Соловьева, аппарат уполномоченного держит эту ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70, тем не менее, они вынуждены собирать средства.