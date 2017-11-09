Правозащитники предложили разработать программы по правовому просвещению

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ предлагают разработать музейные программы для правового просвещения молодежи и увековечивания памяти жертв политических репрессий, сообщил руководитель рабочего аппарата омбудсмена Иван Соловьев на круглом столе "Музейная педагогика и правовое просвещение" в четверг.

"Я думаю, и все участники круглого стола со мной согласятся, что музеи сегодня — не только культурное, но и образовательное, и самое главное — просветительское пространство. Нам всем вместе стоит подумать над новыми музейно-педагогическими программами, которые станут ярким свидетельством осознания музеями своей социальной ответственности и формирования у молодежи правозащитной культуры", — заявил Соловьев.

Помимо правового воспитания молодежи данные программы будут направлены на увековечивание памяти жертв политических репрессий, уточнили в аппарате. Для их разработки и реализации будет создана рабочая группа, в которую должны войти члены экспертного совета по образованию в области прав человека при уполномоченном, говорится в проекте резолюции, рассмотренной на мероприятии.