"Когда работаешь, мыслей нет": лучший водолаз в России о буднях спасателей

СОЧИ, 9 ноя — РИА Новости. Лучший водолаз России — начальник поисково-спасательного подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Иващенко рассказал РИА Новости, как сотрудники ведомства готовятся к выездам, чем помогают очевидцы происшествий и почему спасатели не обижаются на неблагодарность.

За годы своей работы Вячеслав участвовал в спасательной операции во время наводнения в Крымске и поднимал тела погибших и фрагменты разбившегося Ту-154 Минобороны в Черном море. Он стал победителем в номинации "Лучший водолаз МЧС России" по итогам IX Всероссийского конкурса "Созвездие мужества", награждение пройдет 4 декабря в Москве.

© Фото : предоставлено ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко © Фото : предоставлено ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко

Попал в профессию случайно

В профессию, признается Вячеслав, он попал почти случайно. Узнал, что идет набор сотрудников в поисково-спасательный отряд МЧС, стало интересно. Прошел обучение и стал спасателем, работает уже 14 лет.

"Есть профильные направления деятельности, которые приводят сюда работать, – туризм, альпинизм, спелеология, — вспоминает Вячеслав. – Я до этого не занимался ничем, никакого опыта даже близко и не было. Чем привлекает эта профессия? Много поездок, разнообразие, постоянная смена направлений деятельности. Сегодня можешь под воду сходить, завтра – в поход в лес убежать. Ну и людям помогаешь в первую очередь. Это самое главное".

© Фото : Мария Спиридонова / ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко © Фото : Мария Спиридонова / ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко

Первая учебно-тренировочная

Сначала, признается Вячеслав, было просто интересно. Спустя несколько лет понял: это дело всей его жизни. На работу каждый день ходил с удовольствием, как на праздник. Со временем, конечно, отношение меняется, у него появилась семья — жена, дети, с которыми тоже хочется проводить больше времени. Часто бывает, что в выходной, по дороге на отдых звонят и сообщают о происшествии, надо разворачиваться и ехать на работу. Вячеслав говорит, что домашние уже смирились, даже дети не плачут, говорят: "ну, надо — так надо".

Сегодня за плечами Вячеслава Иващенко более 220 поисково-спасательных операций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Это и водолазные работы, и спасательные действия в пещерах, в горной местности, и десятки вертолетных спусков.

Свою самую первую операцию Вячеслав до сих пор помнит очень хорошо. Начиналась она как учебно-тренировочная, а закончилось все по-настоящему.

"Мы пошли на занятия в грот Очажный в системе Воронцовских пещер (в Сочи — ред.). Нам нужно было провесить веревки и сымитировать подъем пострадавшего с нижней точки наверх. И когда мы туда спустились, обнаружили там тело. Человек сверху упал и разбился насмерть, пролежал там несколько дней. Вот так мы и потренировались. Упаковали его и наверх подняли. Интересно было в плане работы. Страшно? Нет, не было", — рассказывает спасатель.

© Фото : предоставлено ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко © Фото : предоставлено ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко

Спасение Крымска

В июле 2012 года, когда в Крымске произошло сильнейшее наводнение, в результате которого погибли сотни людей, под водой оказалось более тысячи домов, спасатели сочинского отряда МЧС прибыли на помощь одними из первых.

"Мы оказались в Крымске очень рано. В три часа ночи там вода пошла, а мы где-то в девять были в самом городе. Одни из первых служб, которые туда попали. Сначала нас отправили в Геленджик, угроза затопления была там. Когда прибыли туда ночью, нас сразу в Крымск перенаправили, там еще хуже ситуация была. И получилось, только вода ушла, и мы туда как раз заехали. Ходили, людей снимали с заборов, с домов, вывозили их на места, где уже забирала техника и вывозила в больницы. Это первоначальная работа. Дальше уже пошли разборы завалов, поиск людей, которые там пропали, сбор и вывоз трупов животных", — рассказывает Вячеслав.

"В такие моменты понимаешь, что не зря в эту профессию пришел, в тебе люди нуждаются и ты как специалист можешь свои навыки применить и помочь", — добавляет он.

В поисках Ту-154

Одна из самых масштабных спасательных операций Вячеслава — на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море в декабре 2016 года. На борту самолета, направлявшегося в Сирию, находились 92 человека, в числе которых военнослужащие, сотрудники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, представители российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

"В то утро мы с детьми поехали с утра в Красную Поляну, на лыжах покататься. В шесть утра выехали, не успели три тоннеля проехать, звонят: давай на работу, самолет упал. Приехал, начали поиски. Первоначально непонятно было, где именно упал самолет, долго искали. Когда уже место определили, через день, был первый подводный спуск. Проводили обследование, водолазные работы. Погружались и поднимали фрагменты тел, самолета, запчасти, приборы. Все подряд, все, что находили", — вспоминает Вячеслав.

Экологическая катастрофа

В 2007 году в Керченском проливе во время большого шторма затонули сразу несколько сухогрузов. Сочинских спасателей отправили на обследование судов. В итоге сотрудникам МЧС пришлось ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.

"Все суда перевозили разные грузы. Один пшено, другой серу гранулированную вез, еще один был нефтезаправочный танкер. Тоже перевернулся, и большое количество нефти вышло из бака в море. Экологическая катастрофа. Потом целая операция была по сбору нефти. Справились. Всю нефть удалили. Мы ныряли, погружались и проводили первоначальное обследование судов. Потом уже проводились работы по их подъему", — рассказывает спасатель.

Неприятный момент ожидания

Одним из наиболее дискомфортных моментов в работе спасателей Вячеслав называет время между вызовом и началом операции. Ожидание неизвестного, с чем можно столкнуться.

Спасатели не обижаются

"Когда говорят "выезд", ты едешь, но до конца все равно не понимаешь – сколько людей, как зажаты, каково их состояние. Вот эта неопределенность, которая минут 10-20 длится, когда ты до места добираешься, она в тонусе держит. Информация до конца не доходит до нас, на все 100 процентов. Все равно ты едешь с большой тревогой: а вдруг ты что-то недобрал из снаряжения и оборудования, а вдруг что-то недодумал, какой-то момент, а он может понадобиться. Потому что такие работы нельзя по шаблону мерить, они все разные. Даже те же автомобильные аварии. Это могут быть два грузовика, которые перевозят негабаритные вещи, или другие нюансы, которые могут в итоге создать проблему при проведении спасательных работ. А когда уже приехал, определился и начинаешь работать, уже мыслей в голове нет. Все на автомате. Некогда думать, надо делать", — рассказывает Вячеслав.

Человеческий фактор в работе спасателей играет большую роль, от него в этой профессии никуда не деться. Реакция людей при встрече со спасателями бывает абсолютно разной. Чтобы быть готовыми ко всему, сотрудники МЧС проходят психологическую подготовку.

"Мы не ждем на выезде, что сейчас люди будут на колени падать и спасибо говорить. Конечно, приятно, когда ты отработал, все живы-здоровы, ребенка маленького спас, мама плачет от счастья, говорит спасибо. Такое бывает, но также бывает и обратная реакция, полный негатив. Но опять же – мы понимаем, на фоне чего он идет. Человек просто в критической ситуации, и даже когда вроде уже все прошло и отпустило, его накрывает запоздалая волна понимания, что могло случиться что-то страшное. И люди не контролируют себя. Поэтому когда тебя куда подальше посылают, мы на это сильно не обижаемся", — рассказывает Вячеслав.

В крупных спасательных операциях для работы с родственниками погибших привлекаются психологи. В мелких операциях психологов нет, общения с родственниками спасателям избежать не получается.

© Фото : предоставлены ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко © Фото : предоставлены ЮРПСО МЧС Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко

"В том же ДТП родственники погибших приезжают быстро, и, пока ты деблокируешь их родных людей из машины, они стоят рядом, кричат… Есть такой момент, все через него проходят. Никуда от этого не уйти. Давит, конечно, на психику. Тут нужно понимание, для чего ты сюда пришел и для чего ты это вообще делаешь. Если ты не осознаешь, что основное, зачем сюда приходят, — это людям помогать, как бы громко это ни звучало, то тяжело тебе будет. Когда понимаешь – весь негатив мимо тебя проходит. Понимание того, что ты помогаешь людям, оно все перевешивает, оно всегда должно присутствовать", — говорит Вячеслав.

Защитная реакция

В последнее время, отмечает Вячеслав, люди стали с пониманием относиться к спасателям, сами пытаются везде помочь. Например, очевидцы происшествия часто активно участвуют в спасательном процессе.

"Приезжает, например, смена три-четыре человека, а там машина ушла в обрыв, надо оттуда людей доставать. Понятно, что чем больше людей помогают, тем лучше. А у нас освобождается человек, который может что-то другое делать, требующее его навыков и знаний. Очевидцев мы просим веревку выбрать, на лебедке постоять, ручку покрутить, носилки поднять — то, что не требует специальной подготовки. Люди чувствуют свою причастность, что они тоже другим помогают. Иногда, правда, приходится их останавливать, чересчур они активно помогают и не понимают, что еще чуть-чуть — и нам придется и их выручать. Но в разумных пределах мы это приветствуем", — говорит он.

Несмотря на все, негативные вещи в работе идут задним планом, не остаются в голове. Вячеслав с улыбкой говорит, что это защитная реакция психики. А больше всего запоминается красивая природа, дружеские отношения в коллективе и осознание того, что помог другим людям.