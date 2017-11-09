МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. После завершения комплексной программы реконструкции на ВДНХ число новых посетителей вырастет до 5 миллионов человек ежегодно, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Сегодня на ВДНХ проходит более 50 международных мероприятий в год. При реставрации стоит задача приспособить павильоны под традиционные для ВДНХ цели — образовательные и музейно-просветительские. Это позволит значительно увеличить и количество мероприятий, и туристический поток. Ожидается, что новые музеи и выставки на ВДНХ привлекут 3-5 миллионов новых посетителей в год", — сказала Сергунина.

Как отметили в пресс-службе ВДНХ, по предварительным прогнозам, туристический поток после завершения комплексной программы реконструкции возрастет на 25%.