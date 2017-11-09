Россияне стали чаще травиться фастфудом из супермаркетов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В последние годы увеличилось число инцидентов, связанных с употреблением россиянами продукции, приготовленной в супер- и гипермаркетах, поэтому при введении возможного запрета на возврат непроданных скоропортящихся продуктов отечественным производителям необходимо предотвратить дальнейшее использование этого товара предприятиями торговли в салатах и фастфуде, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Федеральная мониторинговая группа "Единой России" "Честная цена" проводит в четверг круглый стол на тему: "Возврат непроданных скоропортящихся продуктов отечественным производителям как вид дискриминационной практики".

"Мы поддержали вопрос, когда он стоял по поводу хлебобулочных изделий (запрет на возврат поставщикам), и я считаю, что это реализовано. Дальнейшее развитие этой темы нам кажется крайне важным. Но здесь, в том числе, мы видим несколько рисков", — сказала Попова в ходе круглого стола.

По ее словам, основной из рисков связан с дальнейшим использованием продукции, которая будет оставаться в торговле. "К сожалению, в последние несколько лет мы видим растущее количество вспышек, связанное с употреблением продуктов, приготовленных в супер- и гипермаркетах… То есть, то, что на грани сроков использования или за гранью используется для приготовления салатов, фастфуда и так далее. Мы все видим, как это происходит. Этот риск тоже нужно учитывать в этой новой конструкции", — заявила Попова, отметив, что количество таких нарушений может увеличиться.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что должна идти речь об изменении подходов к надзору и контролю. Уже идет работа над законопроектом по контрольным закупкам, который Госдума рассмотрит в пятницу, добавила Попова.

"Это выход для того, чтобы соблюсти интересы потребителей", — считает руководитель ведомства.

Попова напомнила, что законопроект об ужесточении административной ответственности за фальсифицированную продукцию пока находится на площадке аппарата правительства, а документ по введению уголовной ответственности — на межведомственном согласовании.

Плохо организованный маркетинг может привести к попыткам изменения цен на продукцию в торговых сетях, сказала глава Роспотребнадзора. Поэтому к экономической составляющей законопроекта о запрете на возврат продукции поставщикам нужно подойти очень внимательно, и Роспотребнадзор готов оказать помощь. "Много разных уловок, мы с ними знакомы, мы с ними работаем", — пояснила Попова.

В рамках работы мониторинговой группы "Честная цена" партии "Единая Россия" был проведен опрос отечественных производителей по всей стране. Более 70% опрошенных, однозначно заявили о том, что возврат нереализованный продукции наносит ущерб производству и является угрозой безопасности граждан. Большинство союзов производителей подчеркнули актуальность проблемы возврата нереализованной продукции и высказали позицию о законодательном урегулировании запрета на возврат, следует из раздаточных материалов организаторов круглого стола.