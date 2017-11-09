Россияне стали чаще травиться фастфудом из супермаркетов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В последние годы увеличилось число инцидентов, связанных с употреблением россиянами продукции, приготовленной в супер- и гипермаркетах, поэтому при введении возможного запрета на возврат непроданных скоропортящихся продуктов отечественным производителям необходимо предотвратить дальнейшее использование этого товара предприятиями торговли в салатах и фастфуде, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
"Мы поддержали вопрос, когда он стоял по поводу хлебобулочных изделий (запрет на возврат поставщикам), и я считаю, что это реализовано. Дальнейшее развитие этой темы нам кажется крайне важным. Но здесь, в том числе, мы видим несколько рисков", — сказала Попова в ходе круглого стола.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что должна идти речь об изменении подходов к надзору и контролю. Уже идет работа над законопроектом по контрольным закупкам, который Госдума рассмотрит в пятницу, добавила Попова.
"Это выход для того, чтобы соблюсти интересы потребителей", — считает руководитель ведомства.
Попова напомнила, что законопроект об ужесточении административной ответственности за фальсифицированную продукцию пока находится на площадке аппарата правительства, а документ по введению уголовной ответственности — на межведомственном согласовании.
В рамках работы мониторинговой группы "Честная цена" партии "Единая Россия" был проведен опрос отечественных производителей по всей стране. Более 70% опрошенных, однозначно заявили о том, что возврат нереализованный продукции наносит ущерб производству и является угрозой безопасности граждан. Большинство союзов производителей подчеркнули актуальность проблемы возврата нереализованной продукции и высказали позицию о законодательном урегулировании запрета на возврат, следует из раздаточных материалов организаторов круглого стола.