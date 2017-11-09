Регламент ЕС о защите данных не распространяется на Россию, заявил Жаров

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Требования вступающего в силу в мае 2018 года регламента Европейского союза по защите персональных данных не будут распространяться на российских операторов на территории России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"На них (операторов — ред.) распространяется действие российских законов в этой сфере. Российская Федерация не является участницей международных договоров с ЕС, устанавливающих порядок обработки персональных данных применительно к российским операторам", — сказал он, выступая на конференции "Защита персональных данных" в ММПЦ "Россия сегодня".

По его мнению, регламент должен учитываться только при обработке персональных данных европейских граждан российскими операторами на территории стран ЕС. Он подчеркнул, что такая позиция соответствует общепринятым международным принципам обработки персональных данных.

"Считаю, что к вопросу о применимости регламента на территории России можно будет вернуться только после его вступления в законную силу, когда будет накоплен некоторый опыт правоприменения. И когда это будет зафиксировано в международном договоре. Не раньше", — добавил Жаров.

Вместе с тем, как заявила РИА Новости директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова, обработка персональных данных европейских граждан российскими операторами в любом случае должна будет осуществляться с учётом норм регламента вне зависимости от территории. Кроме того, требования регламента, по ее словам, применимы к деятельности российских операторов, действующих по поручению европейских операторов.