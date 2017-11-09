Для попавших в ДТП под Ярославлем детей могут организовать летний отдых

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Власти решают вопрос о том, чтобы будущим летом организовать специальный тур по Золотому кольцу для школьников из попавшего в ДТП в Ярославской области автобуса, сообщила РИА Новости в четверг помощник первого зампреда регионального правительства Ольга Силина.

"Прорабатывается вопрос о том, чтобы для этих детей в будущем году летом организовать специальный тур по Золотому кольцу. Но это пока в стадии обсуждения", — сказала собеседница агентства.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный "Яроблтуром". В автобусе находились 44 человека, из них 38 детей. Водитель автобуса скончался в больнице. В настоящий момент, по последним данным, госпитализированы 16 детей.