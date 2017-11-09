В Петербурге откроют политическую баттл-площадку

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Санкт-Петербургского ЗакСа Андрей Анохин в интервью RT сообщил, что открывает новую площадку политической дискуссии "Антиверсус".

Автор проекта решил противопоставить его популярным Versus-баттлам, одним из которых стал поединок между рэперами Oxxxymiron и Гнойным.

"Антиверсус" является альтернативой изживающим себя столкновениям хип-хоп исполнителей, текст которых не представляет никакого смысла, а суть заключается в высмеивании, унижении оппонента и взаимных оскорблениях", — отметил Анохин.

По словам парламентария, проект представляет собой место проведения "дебатов в поэтической форме", где будет проходить свободное обсуждение общезначимых вопросов. Анохин обещал привлекать к диалогу представителей разных философий, мировоззрений и взглядов.

Согласно планам Анохина, дискуссии будут проводиться в одном из баров Санкт-Петербурга.