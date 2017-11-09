Борцы из восьми стран мира приедут на международный турнир в Москву

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около 150 спортсменов из России, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Грузии, Молдовы, Румынии и Украины примут участие в международном турнире по вольной, греко-римской и женской борьбе "Открытый кубок европейских наций — Кубок "АЛРОСА"", который пройдет в московском дворце спорта "Динамо" в Крылатском 11 и 12 ноября, сообщает сайт mos.ru.

Как отметил президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, Кубок является смотром европейских команд в преддверии подготовки к Олимпийским играм. По его словам, иностранные участники турнира будут оказывать достойную конкуренцию российским спортсменам.

В греко-римской борьбе Москву представят Артем Сурков, Павел Салеев, Сосруко Кодзоков, Муса Евлоев, Кантемир Магомедов и Зураби Гедехаури. В состав российской сборной по вольной борьбе вошли столичные спортсмены Хасанхусейн Бадрудинов, Александр Богомоев и Мурад Нухкадиев. За женскую команду страны выступят москвички Дарья Лексина, Екатерина Полищук и Ирина Ологонова.

Зрители турнира также смогут увидеть грэпплинг — особый вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин.