Борцы из восьми стран мира приедут на международный турнир в Москву

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около 150 спортсменов из России, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Грузии, Молдовы, Румынии и Украины примут участие в международном турнире по вольной, греко-римской и женской борьбе "Открытый кубок европейских наций — Кубок "АЛРОСА"", который пройдет в московском дворце спорта "Динамо" в Крылатском 11 и 12 ноября, сообщает сайт mos.ru.
В греко-римской борьбе Москву представят Артем Сурков, Павел Салеев, Сосруко Кодзоков, Муса Евлоев, Кантемир Магомедов и Зураби Гедехаури. В состав российской сборной по вольной борьбе вошли столичные спортсмены Хасанхусейн Бадрудинов, Александр Богомоев и Мурад Нухкадиев. За женскую команду страны выступят москвички Дарья Лексина, Екатерина Полищук и Ирина Ологонова.
Зрители турнира также смогут увидеть грэпплинг — особый вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин.