По Москве-реке весной начнут курсировать десять речных кабриолетов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Десять новых речных трамвайчиков начнут курсировать по Москве-реке с открытием летней навигации в 2018 году, их запуск приурочен к чемпионату мира по футболу, часть матчей которого пройдет в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Речные трамвайчики горожане и туристы легко смогут узнать по яркому цвету корпуса. Они будут представлены в цветах радуги, а также в розовом, сиреневом и бордовом оттенках. Каждое судно вместит 44 пассажира. Все трамвайчики оснастят аудиогидами на девяти языках. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей", — говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева, главная задача — создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с Москвой. "Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов", — рассказал он.

Как отмечается, интервал движения новых речных трамвайчиков составит полчаса, каждый из них будет делать остановки у причалов "Киевский вокзал", "Лужники", "Воробьевы горы", "Парк Горького", "Большой каменный мост", "Зарядье" и "Новоспасский мост.