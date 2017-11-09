Вызов поступил из Котласа – по прямой до него чуть больше 470 километров. Врач и сестра летят за пациентами сразу после дежурства в больнице, поэтому заполняют документы, устраиваются в креслах отдыхать. Бригада в течение суток будет летать столько, сколько будет вызовов.

В салоне самолета Л-410 расположен топливный бак, семь сидений для пассажиров – никаких приспособлений для перевозки больных. Недавно регион купил специализированный вертолет Ми-8 МТВ-1 с медицинским модулем, детская бригада летала на нем пока несколько раз. До этого парк 2-го Архангельского объединенного авиаотряда не обновлялся 26 лет.