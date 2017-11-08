ФПА предложила Минюсту меры решения проблемы задолженности перед адвокатами

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Андрей Сучков предложил замминистру юстиции Денису Новаку меры по решению проблем с задолженностями перед адвокатами по назначению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

Задолженность судебного департамента при Верховном Суде РФ перед адвокатами превышает 62 миллиона рублей.

"Сучков направил замминистру юстиции письмо, в котором предлагает внеси определенные изменения в законодательство, чтобы решить проблему с задолженностями перед адвокатами, работающими по назначению", — сказали в пресс-службе.

В частности, Сучков просит замминистра внести дополнения в "Положение о возмещении процессуальных издержек…". В данный момент положение не устанавливает срок, в течение которого адвокат получит вознаграждение за свой труд. "Это обстоятельство является одной из причин длительных задержек в своевременном получении адвокатами оплаты своего труда, а также может быть использовано в качестве инструмента воздействия на адвокатов", — отмечает вице-президент ФПА в письме. Он предлагает установить конкретные сроки.

Также он предлагает авансом покрывать адвокатам расходы на проезд к месту производства процессуальных действий и обратно. "Эта проблема является особенно значимой для труднодоступных и удаленных регионов России, где стоимость авиаперелетов исчисляется десятками тысяч рублей, которые адвокат должен первоначально затратить за счет личных средств", — пишет Сучков.

Он полагает, что такие изменения позволят сделать труд адвокатов по назначению более эффективным.