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Общество

Путин поздравил МИФИ с 75-летием

20:1408.11.2017
(обновлено: 20:16 08.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ "МИФИ"), готовящий высококвалифицированные кадры для стратегических отраслей российской экономики, в том числе атомной отрасли, и впредь будет одним из лидеров высшего профильного образования в России и за ее пределами, убежден президент России Владимир Путин.

Здание МИФИ. Архивное фото
© РИА Новости
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Поздравительную телеграмму главы государства участникам прошедшего в среду в Государственном Кремлевском дворце торжественного мероприятия, посвященного 75-летию НИЯУ "МИФИ", зачитала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"С первых дней создания университет стал центром развития передовой научно-технической мысли, подготовки высоквалифицированных специалистов для стратегически важных отраслей отечественной экономики, в том числе атомной промышленности. В его стенах проводилась серьезная исследовательская деятельность, разрабатывались и внедрялись в практику смелые новаторские решения", — говорится в поздравлении.

"Сегодня, как и все прошедшие десятилетия, МИФИ славится крепкими традициями, компетентными педагогами, одаренными, увлеченными студентами. И поэтому его диплом является свидетельством глубоких, основательных знаний, надежной путевкой в жизнь. Убежден, что университет и впредь будет уверенно держать планку одного из лидеров высшего профильного образования не только в нашей стране, но и за ее пределами, помогать талантливой, целеустремленной молодежи находить свое призвание", — отметил президент.

История вуза

Круглый стол Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности в вузах РФ – 2017 в пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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История НИЯУ "МИФИ" началась 23 ноября 1942 года, когда Совет народных комиссаров СССР принял постановление об организации Московского механического института боеприпасов (ММИБ). Уже 1 января 1943 года начались первые занятия студентов. Первый выпуск специалистов ММИБ произошел уже в 1944 году.

В январе 1945 года в институте прошла первая реорганизация, институт стал называться Московским механическим институтом (ММИ). Прежние факультеты были упразднены и вместо них организованы три новых: механико-технологический, конструкторский и точной механики.

Значительное влияние на судьбу вуза оказал советский атомный проект. 20 сентября 1945 года вышло постановление Совета народных комиссаров "Об организации инженерно-физического факультета при Московском механическом институте", который стал готовить специалистов для атомной промышленности. Это и стало отправной точкой создания Московского инженерно-физического института.

Со временем начался процесс постепенного перевода механических специальностей в другие институты, и расширения инженерно-физических специальностей. В 1953 году институт приобрел нынешнее название МИФИ, все факультеты которого стали в большой степени ориентированы на подготовку специалистов атомной энергетики и оборонной промышленности. МИФИ готовил кадры для ядерной отрасли по широчайшему спектру специализаций, в итоге стал действительно элитным вузом и приобрел мировую известность.

Современный этап

Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Десять российских вузов вошли в рейтинг THE по инженерным наукам
Новый этап развития университета начался в 2008 году, когда МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских университетов и был переименован в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

НИЯУ "МИФИ" – базовый вуз госкорпорации "Росатом". На базе университета на постоянной основе действует Центр карьеры Росатома. Он осуществляет консультирование студентов по вопросам трудоустройства в атомную отрасль.

НИЯУ "МИФИ" признается специалистами одним из лучших инженерных вузов России, входит в топ-100 мировых университетских рейтингов QS и ТНЕ по физике.

Университет готовит бакалавров, магистров и аспирантов в области ядерной физики и технологий, лазерных и плазменных технологий, биофизики, интеллектуальных кибернетических систем, фотоники и спинтроники, мониторинга и аудита технологических и производственных секторов экономики, международного научно-технологического сотрудничества. Студенты и ученые университета участвуют в международных научно-исследовательских коллабораций и меганаучных проектах, например, ATLAS, ALIСE и CMS в CERN (Швейцария); FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); PAMELA (Италия); STAR (США), ICE CUBE и других.

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