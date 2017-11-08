ТВЕРЬ, 8 ноя — РИА Новости. Приток трудовых мигрантов в Тверскую область снизился на 16,5% за девять месяцев 2017 года, на эти показатели повлияли региональные меры по урегулированию миграционных процессов, а также активная работа контролирующих и правоохранительных структур, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

"Нельзя допускать конкуренции мигрантов с местными жителями за рабочие места. Речь идет не только об общей безопасности, но и возможностях для развития граждан, молодежи, трудоустройстве, в первую очередь, коренного населения. Для предпринимателей должно стать правилом отдавать приоритет при подборе кадров местным жителям. Поток трудовых мигрантов снизился на 16,5% за девять месяцев 2017 года", — сказал Руденя.

По его словам, ключевая мера, принятая на уровне региона — увеличение стоимости патента на работу для иностранных граждан. С начала 2017 года допуск к трудоустройству на территории региона для мигрантов стал стоить 5 тысяч рублей. До этого разрешение можно было приобрести за 3,5 тысячи рублей. С 2018 года стоимость патента увеличится до 5,194 тысячи рублей. С такой законодательной инициативой выступило правительство Тверской области.

В целом за 9 месяцев текущего года в регионе выдан 13 651 патент, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в бюджет области поступило более 430 миллионов рублей доходов от выдачи разрешений, что на 17,6% превышает прошлогодние показатели. Местные жители стали чаще замещать иностранных граждан в сфере строительства, торговле, сельском хозяйстве.

По данным пресс-службы правительства области, в регионе с начала года введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. В настоящее время ведется работа по созданию в регионе нового миграционного центра, где граждане иностранных государств, прибывшие на работу в регион, смогут получить все необходимые услуги от подачи документов до получения разрешений.

Планируется, что это будет быстровозводимое модульное одноэтажное помещение, расположенное за пределами города. Центр будет рассчитан на 150-170 посещений в сутки.

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