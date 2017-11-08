Глава ФАС Крыма помогал решать проблемы бизнеса, заявили в "Опоре России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Ушедший из жизни глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Кураев запомнился как профессионал с системным мышлением, заявил РИА Новости председатель крымского отделения организации "Опора России" Сергей Лапенко.
"Тимофей Кураев запомнился как профессионал с системным мышлением. Это тот самый случай, когда человек был на своей должности и полностью отдавался работе", — сказал Лапенко.
По его словам, во многом именно благодаря личному участию Кураева у организации "Опора России" с антимонопольной службой сложилось доверительное и конструктивное взаимодействие.