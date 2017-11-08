Глава ФАС Крыма помогал решать проблемы бизнеса, заявили в "Опоре России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Ушедший из жизни глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Кураев запомнился как профессионал с системным мышлением, заявил РИА Новости председатель крымского отделения организации "Опора России" Сергей Лапенко.

Ранее в среду в крымском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что Кураев был найден мертвым у себя дома. Подробности случившегося пока не разглашаются.

"Тимофей Кураев запомнился как профессионал с системным мышлением. Это тот самый случай, когда человек был на своей должности и полностью отдавался работе", — сказал Лапенко.

По его словам, во многом именно благодаря личному участию Кураева у организации "Опора России" с антимонопольной службой сложилось доверительное и конструктивное взаимодействие.

"Буквально в начале октября этого года мы подписали соглашение о сотрудничестве с крымским УФАС, начали создавать совместную рабочую группу для оперативного решения проблем малого и среднего бизнеса. И все это при непосредственном участии Тимофея Владимировича, который вопреки своей загруженности всегда был готов уделить нам время", — подчеркнул Лапенко.