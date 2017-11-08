В "Единой России" следят за ситуацией с депутатом Палкиным

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В "Единой России" следят за развитием ситуации с депутатом от ЕР Андреем Палкиным, по поводу возможного конфликта интересов у которого профильная комиссия Госдумы проведет заседание, по его итогам и будут приниматься решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее "Известия" сообщили, что думская комиссия по доходам рассмотрит сведения о возможном конфликте интересов в действиях "самого богатого депутата седьмого созыва Андрея Палкина". По данным газеты, речь идет о запросах, которые депутат направлял в контрольные и надзорные органы своего округа в интересах предприятий, которые раньше принадлежали ему самому, а сейчас — его сыновьям.

"В партии следят за этой ситуацией. Как будут объявлены результаты заседания профильной комиссии, тогда и будут приниматься решения", — сообщили в пресс-службе.

Наталья Поклонская, которая возглавляет комиссию, в комментарии РИА Новости сказала, что пока не может раскрывать персональные данные депутата, результаты рассмотрения комиссией документов будут озвучены во вторник. На заседание, добавила она, приглашены представители Генпрокуратуры, ФСБ и администрации президента.

"Будут рассматриваться материалы, свидетельствующие о возможном наличии личной заинтересованности в действиях депутата Госдумы седьмого созыва, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении им своих полномочий. Я, как председатель комиссии, приняла именно такое решение, так как речь идет о предприятиях, учредителями которых являются сыновья депутата, а он, в свою очередь, в интересах этих предприятий направляет депутатские запросы в контрольные и надзорные органы. Персональные данные не могу раскрыть до рассмотрения вопроса по существу комиссией", — сказала Поклонская.

Сам Палкин заявил РИА Новости, что никакого конфликта интересов нет. Депутат отметил, что будет присутствовать на заседании комиссии Госдумы 14 ноября.