Таттелеком, Huawei и минсвязи Татарстана будут развивать 5G в Иннополисе

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. ПАО "Ростелеком", ПАО "Таттелеком", компания Huawei и министерство информатизации и связи Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым определят возможные направления партнерства в области развития мобильной связи пятого поколения 5G, в частности, планируется создание в Иннополисе опытной зоны сети 5G, сообщает министерство информатизации и связи Татарстана.

"Стороны рассмотрят практические вопросы относительно создания в Иннополисе опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G, в частности, использование оборудования широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive MIMO)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение является важным этапом практической реализации подписанного в мае 2017 года при участии президента Татарстана протокола между министерством информатизации и связи Татарстана, "Ростелекомом" и "Таттелеком" о строительстве опытной зоны сети 5G в Татарстане.

Развернутое покрытие 5G, как предполагается, охватит университет и технопарк на территории Иннополиса. Создание опытной зоны может включать поставку оборудования и выполнение проектно-изыскательских, монтажных и пусконаладочных работ. Кроме того, важной задачей опытной зоны является исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений.

"Сеть пятого поколения 5G, которая уже в ближайшее время запускается в тестовую эксплуатацию в городе высоких технологий Иннополис, а в следующем году, во время проведения чемпионата мира по футболу и в Казани, будет способствовать повышению инновационно-технологического уровня региона и обеспечит базу для развития интернета вещей, беспилотных автомобилей и концепции "Промышленность 4.0" с ее интеллектуальным производственным оборудованием. Кроме того, 5G станет фундаментом развития инфраструктуры для реализации в регионе программы цифровой экономики России", — отметил заместитель премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

По словам президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, технология 5G призвана стать одной из опорных в цифровой экономике, она будет активно использоваться не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях, как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников.

5G – новое поколение мобильной связи, логичное продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сегодня. Massive MIMO — это технология, ставшая одним из фундаментальных элементов сетей 5G, которая позволяет увеличить пропускную способность каждой соты в 4-5 раз. В результате этого достигается скорость передачи данных 700-800 Мбит/с и выше. Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

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