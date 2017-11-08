Таттелеком, Huawei и минсвязи Татарстана будут развивать 5G в Иннополисе

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. ПАО "Ростелеком", ПАО "Таттелеком", компания Huawei и министерство информатизации и связи Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым определят возможные направления партнерства в области развития мобильной связи пятого поколения 5G, в частности, планируется создание в Иннополисе опытной зоны сети 5G, сообщает министерство информатизации и связи Татарстана.
"Стороны рассмотрят практические вопросы относительно создания в Иннополисе опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G, в частности, использование оборудования широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive MIMO)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение является важным этапом практической реализации подписанного в мае 2017 года при участии президента Татарстана протокола между министерством информатизации и связи Татарстана, "Ростелекомом" и "Таттелеком" о строительстве опытной зоны сети 5G в Татарстане.
Развернутое покрытие 5G, как предполагается, охватит университет и технопарк на территории Иннополиса. Создание опытной зоны может включать поставку оборудования и выполнение проектно-изыскательских, монтажных и пусконаладочных работ. Кроме того, важной задачей опытной зоны является исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений.
По словам президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, технология 5G призвана стать одной из опорных в цифровой экономике, она будет активно использоваться не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях, как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников.
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