Вяткин рассказал об обсуждении введения дактилоскопии для иностранцев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обсуждение введения дактилоскопии для всех иностранных граждан, въезжающих в РФ, идет в рамках уже выделенных средств, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

Ранее Вяткин завил о том, что в "Единой России" предлагают ввести дактилоскопию для всех иностранных граждан, въезжающих в РФ.

"В рамках программы федеральной средства выделены. Пока мы говорим только в рамках тех выделанных средств", — сказал Вяткин, отвечая на вопрос, сколько средств понадобится для реализации этой инициативы на практике.

Парламентарий подчеркнул, что при введении обязательной дактилоскопии для всех иностранцев, въезжающих на территорию РФ, будет учитывать и режим "въезда-выезда" с конкретными странами.

"Если мы будем вводить тотальную дактилоскопию, то, конечно, мы будем учитывать режим "въезда-выезда" с теми странами, с которыми он у нас установлен. По целому ряду стран у нас уже идет тотальная дактилоскопия. Будет ли выдерживаться при этом принцип взаимности? Надо подумать", — добавил он, отвечая на вопрос, не осложнит ли эта инициатива процесс выдачи виз.