ФАС выразила соболезнования в связи со смертью главы крымского управления

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выразила соболезнования семье и близким погибшего в среду главы крымского управления службы Тимофея Кураева.

Ранее в среду в крымском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что Кураев был найден мертвым у себя дома. Подробности случившегося следствие озвучит в ближайшее время.

"Безмерно скорбим. Для нас, его коллег, это большая потеря. Тимофей Владимирович всегда отличался не только высоким профессионализмом, благодаря которому работа с ним была неизменно эффективной и успешной, но и своими человеческими качествами, запомнился всем нам как яркая, неординарная личность, внимательный руководитель и человек, глубоко преданный избранному делу и идеалам созидания. Он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал", — говорится в сообщении ФАС, размещенном на официальной странице службы в Facebook.

"Светлую память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, наших воспоминаниях. Выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким", — отмечается в заявлении.

Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли. Кураев возглавил управление ФАС на полуострове в 2014 году.