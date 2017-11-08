Московские власти рассказали об обеспечении безопасности в парках

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, как власти Москвы обеспечат безопасность посетителей в столичных парках в зимний период.

Ранее он сообщил, что открытие зимнего сезона в парках Москвы состоится 11 ноября . Посетителей в этом сезоне, по его словам, ждет более 3 тысяч различных мероприятий.

"Во всех тех парках, где предполагаются массовые мероприятия, есть меры (безопасности) как на постоянной основе — это камеры видеонаблюдения и пункты охраны, и дежурство выездных мобильных групп, соответствующая техника, постоянный контроль за территорией… И те мероприятия, которые будут проходить у нас на территориях парков локального характера, будут сопровождаться необходимым обеспечением со стороны не только наших служб охраны, но и с привлечением сотрудников правоохранительных органов", — сказал журналистам Кибовский.

По данным департамента культуры Москвы, всего на территории городских парков будут работать свыше 900 пунктов охраны, 23 мобильные выездные группы и 1650 камер видеонаблюдения, также во всех парках установлены "тревожные кнопки". На случай экстренных погодных условий в парках действует система оповещения.