Каток в московском Парке Горького откроется 23 ноября

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Каток в Парке Горького в Москве откроется 23 ноября, ведущей темой этого года станут стереоэффекты, сообщили в пресс-службе парка в среду.

"Уже 23 ноября на открытии стереокатка гости опробуют новые ледовые дорожки, станут участниками перформанса от хореографа-постановщика церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи и потанцуют на коньках под треки британской группы Maribou State, которая впервые выступит в России", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в этом году на катке установят оптические иллюзии и световые инсталляции, которые создадут ощущение иной реальности. Зимний сезон начнется большой музыкальной и развлекательной программой: центральным событием вечера станет концерт британского электронного дуэта Maribou State и певицы Holly Walker, до этого ни разу не выступавших в России. Специально для выступления хедлайнеров художник по свету Павел Змунчила из коллектива Tundra создаст уникальное шоу. Главную сцену на открытии катка Maribou State и Holly Walker разделят с фронтменом группы "СБПЧ" Кириллом Ивановым.

Кроме того, для гостей катка представят театральный перфоманс с участием режиссеров экспериментального шоу на льду – актрисы Мастерской Брусникина Алисы Кретовой и хореографа церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи Кирилла Мосунова.

Еженедельно на танцплощадке в конце Центральной аллеи парка будут проходить стереовечеринки от ведущих клубных промоутеров и агентств.

В день открытия, 23 ноября, каток будет работать с 19.00 до 23.00 мск. Вход для посетителей будет осуществляться через павильоны №3, 4, 5 и 6 по билетам.