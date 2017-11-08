Васильева рассказала об участниках программы "Глобальное образование"

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Из зарубежных учебных заведений в РФ в этом году вернулись более 40 граждан России, получивших образование в рамках государственной программы "Глобальное образование", сообщила в среду министр образования и науки РФ Ольга Васильева на форуме ректоров университетов России и Казахстана в Челябинске.

Согласно программе, граждане РФ, поступившие в зарубежные университеты, могут получить финансирование обучения в виде грантов. Условием получения таких грантов является обязательное возвращение в Россию и работа в ней в течение не менее трех лет.

"В 2014 году была запущена программа "Глобальное образование". На ее реализацию было выделено 3,8 миллиарда рублей, грант на одного человека составляет около двух миллионов рублей. За все время реализации программы было выделено 516 грантов, обучение по программе завершили более 40 человек, из них 30 устроились на работу в первые три месяца", — рассказала министр.

Она уточнила, что вернувшиеся россияне теперь работают в "Татэнерго", "Русал", "КамАЗ", а также в Томском госуниверситете. Ожидается, что в 2017 году в Россию из-за рубежа вернутся еще 117 человек, добавила министр.

Васильева пояснила, что в этом году было принято решение о продлении программы до 2025 года. Сейчас проходит четвертый конкурсный отбор для участия в "Глобальном образовании".