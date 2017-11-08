МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В "Единой России" предлагают выдавать временный документ, удостоверяющий личность, лицам без гражданства, проживающим в России, для уточнения их статуса, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

"Во исполнение постановления Конституционного Суда в МВД России разрабатывается проект федерального закона о внесении в законодательство изменений, предусматривающих выдачу таким лицам временного документа, удостоверяющего их личность. Данная законодательная инициатива нами поддерживается", — цитирует Вяткина пресс-служба партии.

В пресс-службе "Единой России" отметили, что в настоящее время на территории Российской Федерации проживает 4,5 человек с неурегулированным правовым статусом. К их числу относятся граждане, имеющие неснятую (непогашенную) судимость за совершение преступлений в РФ; постоянно проживающие на территории страны, но не имеющие удостоверяющих документов вследствие ведения асоциального образа жизни (бродяжничество, алкоголизм); лица, получившие гражданство РФ на основании временного документа (справки консульского учреждения), и признанные нарушившими установленный порядок его получения. Указанные лица лишены возможности для законного проживания на территории Российской Федерации.