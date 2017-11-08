В МВД обсуждают вопрос подписания конвенции СЕ о борьбе с торговлей людьми

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МВД прорабатывает вопрос подписания конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, сообщил в рамках "правительственного часа" в Госдуме министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"В настоящее время МВД принимает участие в проработке под эгидой МИД вопроса относительно перспектив подписания конвенции Совета Европы, касающейся торговли людьми. Такая работа проводится, рано или поздно мы закончим согласительные процедуры и выйдем на подписание", — сказал он.

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми была подписана в 2005 году. Целью документа является предупреждение торговли людьми и борьба с ней, защита основных прав человека жертв этого преступления, а также содействие международному сотрудничеству в данной сфере. Конвенция применяется ко всем формам торговли людьми как на национальном, так и на транснациональном уровне.