Васильева рассказала о развитии онлайн-образования в России к 2020 году

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Не менее шести миллионов человек будут обучаться на онлайн-курсах к 2020 году в России, сообщила в среду министр образования и науки РФ Ольга Васильева в Челябинске.

"Современная образовательная среда предполагает привлечение граждан к онлайн-курсам. К 2020 году ощутим прорыв в этой области, но пока мы отстаем от конкурентов по модернизации образования. Сейчас образование невозможно без онлайн-обучения. Мы планируем к 2020 году разработать 35 тысяч таких курсов, на которых будут обучаться не менее 6 миллионов человек",- рассказала она на форуме ректоров университетов России и Казахстана.

Васильева уточнила, что в настоящее время в России работает около 200 онлайн-курсов. К концу 2017 года будет создан единый портал по доступу к онлайн-курсам для граждан, добавила министр, отметив, что в будущем на этом портале в пилотном режиме будут проводить обучение около 100 высших учебных заведений и средне-специальных образовательных учреждений.

"Минобрнауки ожидает, что к 2020 году будет сформирована вся инфраструктура в субъектах Российской Федерации для получения гражданами онлайн-образования", — подчеркнула она в своем докладе.