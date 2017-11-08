Путин обсудил с Евкуровым программу переселения из Чечни

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 ноября 2017

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 ноября 2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым обсудил реализацию программ переселения из Чечни и с оползневых территорий.

Стенограмма рабочей встречи размещена на сайте Кремля.

"Мы завершаем в этом году две эти программы. Они вызывали довольно серьезную напряженность в обществе – более 20 лет проблема с вынужденными переселенцами, проблема оползневой зоны была где-то с 60-х годов", — сказал Евкуров на встрече с Путиным.

По его словам, до конца ноября будет переселено почти 800 семей.

"Это более восьми тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползневую зону, это почти 7500–8000 человек. Хорошая программа, мы с этой задачей успешно справились", — сообщил глава региона.

Предоставление жилья вынужденным переселенцам и беженцам из Чеченской республики, пожелавшим получить постоянное место жительства в Ингушетии, осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия".