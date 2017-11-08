В ГД внесен проект о возможности неофициального использования герба России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату парламента законопроект, дающий возможность неофициального использования Государственного герба Российской Федерации.
По словам Крашенинникова, данная законодательная инициатива расширяет возможность использования Государственного герба Российской Федерации, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования.
"В настоящее время использование Государственного герба РФ возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность неофициального использования Государственного герба", — приводятся слова Крашенинникова в сообщении.
По мнению авторов инициативы, принятие закона будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма.
Как пояснил депутат, таким образом, у граждан и организаций появится возможность законно использовать государственную символику, например, на массовых публичных мероприятиях, при проведении спортивных соревнований, на съездах общественных объединений, в производстве сувенирной продукции и в других случаях в повседневной жизни при проявлении патриотических чувств.