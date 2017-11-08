Колокольцев рассказал, когда в России введут обязательную дактилоскопию

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обязательная дактилоскопия всех въезжающих в Россию иностранцев будет реализована после поступления денег из бюджета, заявил в рамках "правительственного часа" в Госдуме министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Мы двумя руками всегда выступаем "за", но, к сожалению, бюджетное финансирование не зависит от наших и ваших пожеланий. Поэтому как только в полном объеме данный вопрос будет решен, соответственно будет решен тот вопрос, о котором вы говорили", — сказал Колокольцев.