Тверская область в 2017 году направит на здравоохранение еще 100 млн рублей

ТВЕРЬ, 8 ноя — РИА Новости. Тверская область в этом году дополнительно выделит 66,2 миллиона рублей из регионального бюджета на создание и оснащение шестнадцати новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности, а также получит дополнительно около 33 миллионов рублей из федеральной казны на улучшение лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в Кимрском и Старицком районах быстровозводимые конструкции новых ФАПов уже установлены. В Зубцовском,Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Нелидовском, Калининском, Конаковском и Лесном районах подготовлены площадки для их размещения.
Еще 33 миллиона рублей, которые область получит из федеральной казны, будут направлены на приобретение жизненно необходимых лекарств для людей с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой.
По поручению губернатора в регионе идет расширение сети государственных аптек "Фармация", общее количество этих аптек к концу 2017 года вырастет до 36, в 26 из них будут осуществлять льготный отпуск медикаментов.
В пресс-службе также напомнили, что на территории Верхневолжья внедрена единая информационная система, которая позволяет минимизировать сроки получения необходимых лекарств.