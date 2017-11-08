Тверская область в 2017 году направит на здравоохранение еще 100 млн рублей

ТВЕРЬ, 8 ноя — РИА Новости. Тверская область в этом году дополнительно выделит 66,2 миллиона рублей из регионального бюджета на создание и оснащение шестнадцати новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности, а также получит дополнительно около 33 миллионов рублей из федеральной казны на улучшение лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дополнительные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения, а также на создание и оснащение необходимым оборудованием шестнадцати новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности в 11 районах. Сегодня мы видим, что материально-техническая база учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности, изношена. Мы приняли решение, что старые фельдшерско-акушерские пункты будут заменены современными модульными конструкциями. Эти меры являются частью нашей общей комплексной работы по повышению качества жизни в Тверской области", — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, посвященного в том числе вопросу увеличения финансирования государственной программы "Здравоохранение Тверской области" на 2017 год.

По данным пресс-службы, в Кимрском и Старицком районах быстровозводимые конструкции новых ФАПов уже установлены. В Зубцовском,Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Нелидовском, Калининском, Конаковском и Лесном районах подготовлены площадки для их размещения.

Еще 33 миллиона рублей, которые область получит из федеральной казны, будут направлены на приобретение жизненно необходимых лекарств для людей с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой.

По поручению губернатора в регионе идет расширение сети государственных аптек "Фармация", общее количество этих аптек к концу 2017 года вырастет до 36, в 26 из них будут осуществлять льготный отпуск медикаментов.

В пресс-службе также напомнили, что на территории Верхневолжья внедрена единая информационная система, которая позволяет минимизировать сроки получения необходимых лекарств.

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