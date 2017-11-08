В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг организации "Русь сидящая"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не обладает информацией о ситуации вокруг правозащитной организации "Русь сидящая" и ее главе Ольге Романовой и не стал бы давать ей какие-то оценки.

Ранее Романова на своей странице в Facebook рассказала о конфликте с ФСИН по вопросу об исполнении "Русью сидящей" соглашений по чтению лекций для осужденных, родственников и освободившихся, за что организацией были получены денежные средства. По ее словам, именно с этим были связаны прошедшие летом в "Руси сидящей" обыски и ее решение уехать из России.

"Это не наш вопрос, я не стал бы никак это комментировать. Вы знаете, что у нас много общественных и неправительственных организаций, которые занимаются оказанием социальных услуг, многие получают по тем или иным каналам государственные деньги — в форме грантов или в иной форме. Вы знаете, что такая волонтерская деятельность и оказание услугсоциальных общественными организациями поддерживается и в администрации президента, и в правительстве, но, безусловно, каждый раз, когда выделяются деньги государственные, конечно, они подлежат строгому учету и контролю — это абсолютно нормальная линия государства в любой стране", — заявил Песков.

"Что касается этого конкретного случая, то я не обладаю никакой информацией, и не стал бы давать каких-то оценок", — добавил Песков.

Он также уточнил, что никаких обращений от "Сидящей России" или других сторон к президенту не поступало. "Вряд ли этим должен президент заниматься. Если есть какие-то подозрения, то у нас есть правоохранительные организации, если подозрений нет и есть все материалы, которые подтверждают израсходование государственных средств, то они должны быть представлены. Тут просто вряд ли, наверное, нужно подобные вопросы выносить на уровень президента", — отметил пресс-секретарь главы государства.