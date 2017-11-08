Глава СПЧ прокомментировал выдворение с Украины журналиста РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Выдворение властями Украины журналиста РИА Новости Захара Виноградова возмутительно и является нарушением международных обязательств, которые имеет Украина и в числе которых — содействие иностранным журналистам, считает глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Накануне Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и другие международные структуры отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине.

"Это уже не первый случай, когда российских журналистов не пускают на Украину. Это ничего, кроме возмущения, вызвать не может. Прежде всего, потому, что тем самым нарушаются обязательства, под которыми еще Советский союз поставил свою подпись в 1975 году. Я имею в виду Соглашение по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанное в Хельсинки", — сказал РИА Новости глава СПЧ.

Он пояснил, что согласно Хельсинскому акту, государства-участники — а Украина является участником ОБСЕ — обязаны выполнять принятые на себя обязательства, "в том числе оказывать содействие иностранным журналистам". "А запрет на въезд (в страну) журналистам никак нельзя назвать содействием", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, подчеркнул Федотов, в условиях сохранения напряженности в российско-украинских отношениях, "нужно делать максимум для того, чтобы была информационная прозрачность, открытость, а не замкнутость". "Только так мы сможем содействовать реализации минских соглашений, в которых объективно заинтересованы обе наши страны", — заключил глава СПЧ.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.

На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.