Глава Прикамья упрочил позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников упрочил свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) за октябрь, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

Согласно рейтингу, в группе глав регионов с "очень сильным влиянием" Решетников поднялся до 12 —го места.

Из Приволжского федерального округа в группу с "сильным влиянием" попали: глава Удмуртской республики Александр Бречалов, и.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Лидером рейтинга является мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем — губернатор города Санкт-Петербург Георгий Полавченко.

Рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, основанный на результатах эккспертного опроса, проводится методом закрытого анкетирования. В октябре 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.