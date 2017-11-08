В КЧР намерены реконструировать стадион "Саулук" и построить ледовый дворец

ЧЕРКЕССК, 8 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил правительству республики приступить к подготовке проектно-сметной документации по реконструкции стадиона "Саулук" в городе Карачаевске и строительству ледового дворца в Черкесске, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Соответствующие поручения Темрезов дал по итогам встречи с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко.

"Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко поддержит Карачаево-Черкесию в строительстве ледового дворца и ремонте стадиона "Саулук" в Карачаево-Черкесии… Документация по этим объектам готова и в ближайшее время мы направим наши заявки на участие в профильных программах. Так же мы обсудили наши планы по реконструкции стадиона "Нарт" в Черкесске, которая уже ведется. Это будет самый современный объект спортивной инфраструктуры в регионе, и Виталий Мутко поддержал наши планы по проведению на нем крупных спортивных соревнований всероссийского уровня", — написал 3 ноября в своем "Инстаграм" глава Карачаево-Черкессии.

По данным пресс-службы, будет подготовлен пакет документов для включения этих объектов в профильные программы Минспорта России на условиях софинансирования из республиканского бюджета.

Глава Карачаево-Черкесии также поручил председателю правительства КЧР обеспечить до конца года ввод в эксплуатацию всех запланированных социальных и инфраструктурных объектов.

Вице-премьеру Мурату Озову было поручено провести ревизию всех спортивных объектов республики с целью организации их работы максимально доступной и эффективной, в том числе при поддержке Минспорта России.

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