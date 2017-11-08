Эксперт прокомментировал жалобу Стаса Михайлова против России в ЕСПЧ

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Есть несколько вариантов развития ситуации с жалобой певца Стаса Михайлова против России в ЕСПЧ, в том числе дело могут закрыть в связи с утратой у заявителя интереса к продолжению его рассмотрения, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Накануне руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Михайлова против российских властей, приложив к посту скриншот жалобы. Согласно документу, Михайлов якобы хочет обжаловать отказ российских судов защитить его права на образ, который в фильме "Дублер" спародировал актер Александр Ревва. При этом представители певца опровергли информацию о его обращении в ЕСПЧ. В свою очередь в Страсбургском суде РИА Новости указали, что заявление "Михайлов против России" было подано 5 декабря 2014 года.

Берестнев подтвердил РИА Новости, что юристы певца могут отозвать устаревшую жалобу. "А могут просто перестать отвечать на письма Суда", — добавил он.

По словам Берестнева, в таком случае Суд "закроет дело в связи с утратой у заявителя интереса к продолжению ее рассмотрения". По его словам, "процедура допускает и такой, и такой вариант".