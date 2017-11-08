Эксперт прокомментировал жалобу Стаса Михайлова против России в ЕСПЧ

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Есть несколько вариантов развития ситуации с жалобой певца Стаса Михайлова против России в ЕСПЧ, в том числе дело могут закрыть в связи с утратой у заявителя интереса к продолжению его рассмотрения, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
Берестнев подтвердил РИА Новости, что юристы певца могут отозвать устаревшую жалобу. "А могут просто перестать отвечать на письма Суда", — добавил он.
По словам Берестнева, в таком случае Суд "закроет дело в связи с утратой у заявителя интереса к продолжению ее рассмотрения". По его словам, "процедура допускает и такой, и такой вариант".