Жириновский призвал запретить часть лекарств для животных из-за вреда людям

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым запретить применение определенных лекарств при лечении животных.

Он подчеркнул, что ветеринарная помощь даже более важна, чем медицинская помощь для людей. "Ибо в пищу идет мясо этих больных животных или тех, которые стали здоровыми, но их лечили теми лекарствами, которые остались в организме животных и приводят к тому, что и лекарства для человека перестают действовать. Пример антибиотиков: в огромном количестве скармливают животным, и сегодня многие антибиотики перестали спасать людей. И мы должны ждать, когда ученые изобретут новые лекарства. Это проблема ветеринарной помощи", — сказал Жириновский, выступая на заседании Госдумы при обсуждении одного из законопроектов.

"Нужны запретительные меры, чтобы определенные лекарства не применялись при лечении животных. Когда нет лекарств, выбраковывать их надо и уничтожать. Мы их вылечиваем, а потом болеют люди. Ведь поступления возбудителя болезни в организм человека накапливается. И когда ослабевает иммунная система, начинается болезнь этого человека", — считает лидер ЛДПР.

Кроме того, он отметил, до сих пор Госдума не может принять закон о животных. "Опять мальчика чуть не загрызли в Иваново. Мы запаздываем. Здесь запаздываем по проблеме ветеринарной помощи животным и в целом по содержанию животных. Дикие животные — вообще нет регулирования. Что за дикость? То тигр нападет, то медведь где-то по деревне шатается", — добавил он.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложения Жириновского заслуживают внимания и предложил профильным комитетам их рассмотреть и выработать свою позицию.