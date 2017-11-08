Жителя Приамурья, спасшего пилота из горящего Ан-2, могут наградить

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Жителя Приамурья Сергея Калашникова, спасшего одного из пилотов упавшего и загоревшегося во вторник самолета Ан-2, могут наградить медалью МЧС, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МЧС по Амурской области Денис Долинин.

"Сейчас будет готовиться пакет документов, уточняться все детали, потом в Москве будет решаться вопрос о ведомственной награде, возможно, Сергею Калашникову будет вручена медаль "За отвагу на пожаре",- рассказал Долинин РИА Новости.

В Амурской области во вторник в районе поселка Экимчан разбился Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — поселок Удское Хабаровского края, Благовещенская транспортная прокуратура подтвердила, что двигатель самолета работал нестабильно, самолет совершил жесткую посадку, возник пожар. От ожогов погиб командир воздушного судна Сергей Кошевой, пилот Андрей Карнаух от госпитализации отказался, СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным местных СМИ, пилота Карнауха спас горный мастер Покровского рудника Калашников, ему 36 лет, возле Ан-2 он оказался случайно — мужчина приехал в аэропорт Экимчана переоформлять билеты.

Как ранее сообщила РИА Новости главный врач ЦРБ поселка Экимчан Светлана Шульга, Карнаух отказался от госпитализации, его состояние медики визуально оценили как удовлетворительное, отметив, что у мужчины ссадины, в состоянии стресса он не дал осмотреть себя хирургу.