В тюменских школах внедрили программу развития эмоционального интеллекта

ТЮМЕНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Программу развития эмоционального интеллекта внедрили в десяти пилотных школах Тюмени. Занятия проходят в рамках классных часов и в игровой форме, дети разбирают психологическое состояние и чувств героев книг или мультфильмов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он уточнил, что Тюменская область стала первым регионом, в котором одновременно с Москвой началось внедрение образовательных программ, направленных на развитие социально-эмоциональных способностей детей от дошкольного до старшего школьного возраста.
"Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается в школе, именно здесь закладываются основы знаний, воспитывается человек и гражданин. Мы уделяем большое внимание развитию образования. Каждый год мы открываем новые или основательно реконструированные школы, детские сады, колледжи. Совершенствуются технологии преподавания, активно внедряются инновации", — сказал глава региона Владимир Якушев.