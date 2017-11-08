В тюменских школах внедрили программу развития эмоционального интеллекта

ТЮМЕНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Программу развития эмоционального интеллекта внедрили в десяти пилотных школах Тюмени. Занятия проходят в рамках классных часов и в игровой форме, дети разбирают психологическое состояние и чувств героев книг или мультфильмов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Перед стартом проекта педагоги прошли обучающие семинары и получили необходимые материалы для учеников. Курс разработан с учетом психологических особенностей детей разных возрастов, потому для младших школьников, учеников среднего и старшего звена предусмотрены свои учебники, рабочие тетради и комплекты специальных карточек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Тюменская область стала первым регионом, в котором одновременно с Москвой началось внедрение образовательных программ, направленных на развитие социально-эмоциональных способностей детей от дошкольного до старшего школьного возраста.

"Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается в школе, именно здесь закладываются основы знаний, воспитывается человек и гражданин. Мы уделяем большое внимание развитию образования. Каждый год мы открываем новые или основательно реконструированные школы, детские сады, колледжи. Совершенствуются технологии преподавания, активно внедряются инновации", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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