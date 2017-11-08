ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Поправки в закон о "дальневосточном гектаре, в соответствии с которыми соотечественники, проживавшие за рубежом и вернувшиеся в Россию, получат право на получение земли, примут до конца 2017 года, сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
3.8%Конечно! Уже подаю заявку
9.5%В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого
34.0%А можно полгектара, но в Сочи?
32.6%Это все авантюра какая-то
20.1%Спасибо, лучше уж вы к нам
Он уточнил, что эти изменения будут приняты в осеннюю сессию Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре этого года предложил расширить возможности программы "дальневосточный гектар": рассмотреть возможность предоставления земли соотечественникам, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа, а также выдавать землю большей площади тем, кто успешно осваивает полученный участок.
Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ даёт возможность каждому россиянину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности.