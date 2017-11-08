ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Поправки в закон о "дальневосточном гектаре, в соответствии с которыми соотечественники, проживавшие за рубежом и вернувшиеся в Россию, получат право на получение земли, примут до конца 2017 года, сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Хотите ли вы получить дальневосточный гектар? Конечно! Уже подаю заявку

В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

А можно полгектара, но в Сочи?

Это все авантюра какая-то

Спасибо, лучше уж вы к нам Результаты 3.8% Конечно! Уже подаю заявку

9.5% В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

34.0% А можно полгектара, но в Сочи?

32.6% Это все авантюра какая-то

20.1% Спасибо, лучше уж вы к нам Все опросы Голосовать

"Сейчас по поручению президента готовятся изменения в федеральный закон. Предполагается ввести в круг получателей гектара наших соотечественников, которые переезжают на постоянное место жительство в Россию. До этого землю могли получить только граждане РФ. Также готовим ряд изменений по упрощению процедуры получения гектара и сокращению сроков рассмотрения заявки — с 45 до 30 дней", — сказал Качаев.

Он уточнил, что эти изменения будут приняты в осеннюю сессию Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре этого года предложил расширить возможности программы "дальневосточный гектар": рассмотреть возможность предоставления земли соотечественникам, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа, а также выдавать землю большей площади тем, кто успешно осваивает полученный участок.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ даёт возможность каждому россиянину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности.