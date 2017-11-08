Почти 90% крымчан считают межнациональный диалог позитивным, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до 90% крымчан оценивают межнациональные отношения в регионе как положительные и доверительные.

"В плане межнациональных отношений в Крыму все очень ровно, все позитивно, и по всем опросам, по любым, кто бы ни проводил, какие бы социологические организации, всегда до 90% граждан оценивают межнациональные отношения в Крыму как положительные и доверительные. Так что никаких конфликтов у нас на этой почве нет", — сказал Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

По данным последней переписи, всего в Крыму проживает 175 национальностей. Самой многочисленной национальной группой являются русские (68% граждан). Вторая по численности — украинцы (15,7%), третья — крымские татары (10,6%).

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