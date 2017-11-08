Правительство обязало сообщать время ожидания госконтроля на границе

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство РФ дополнило правила контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через госграницу РФ новым положением, устанавливающим, что в технологических схемах организации пропуска через госграницу должно быть указано максимальное время ожидания государственного контроля, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщает кабмин, в действовавшей до настоящего времени редакции правил контроля определено, что в технологических схемах организации пропуска лиц, транспортных средств, товаров и животных должна быть установлена только продолжительность проведения контроля в пунктах пропуска.

В то же время в пунктах пропуска через госграницу России ожидание начала государственного контроля транспортных средств после их прибытия может занять неопределенное время. Это связано с тем, что объекты, расположенные в пунктах пропуска, могут находиться на значительном расстоянии друг от друга. Кроме того, госконтроль в морских портах возможен на рейдах с доставкой представителей государственных контрольных органов на суда катерами.

"Подписанным постановлением правила дополнены новым положением, которым установлено, что в технологических схемах должно быть указано максимальное время ожидания государственного контроля с учетом местных условий. Соответствующие изменения в технологические схемы будут утверждаться протоколом заседания созданного в пункте пропуска координационного совета в установленном порядке", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что целью принятого решения является уменьшение издержек лиц и организаций, занимающихся перемещением товаров через государственную границу РФ, исключение необоснованных простоев судов, связанных с началом госконтроля.