Роспотребнадзор рассказал о превышении эпидпорогов по ОРВИ в ряде регионов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены только в трёх субъектах России, преимущественно за счет детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Лабораторно обследовано за прошедшую неделю (30 октября — 5 ноября) более 3 тысяч человек. В двух случаях обнаружен вирус гриппа А", — сообщили в ведомстве.
В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 25,9%, аденовирусы – 20,5%, РС-вирусы — 13%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 40,4%. Единичные вирусы гриппа, обнаруженные при проведении мониторинга, полностью совпадают с вакцинными штаммами.
В ведомстве добавили, что суммарно привито почти 62 миллиона человек (42,3 % от численности населения). Среди них 16,6 миллиона детей, 165 тысяч беременных женщин. За счет работодателей привито 3,9 миллиона человек.