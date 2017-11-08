Роспотребнадзор рассказал о превышении эпидпорогов по ОРВИ в ряде регионов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены только в трёх субъектах России, преимущественно за счет детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению от 12,3% до 31,1% зарегистрировано в трех субъектах Российской Федерации преимущественно за счет детского населения", — сообщил собеседник агентства. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по региону зарегистрировано в одном городе.

"Лабораторно обследовано за прошедшую неделю (30 октября — 5 ноября) более 3 тысяч человек. В двух случаях обнаружен вирус гриппа А", — сообщили в ведомстве.

В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 25,9%, аденовирусы – 20,5%, РС-вирусы — 13%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 40,4%. Единичные вирусы гриппа, обнаруженные при проведении мониторинга, полностью совпадают с вакцинными штаммами.

В Роспотребнадзоре добавили, что на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.

В ведомстве добавили, что суммарно привито почти 62 миллиона человек (42,3 % от численности населения). Среди них 16,6 миллиона детей, 165 тысяч беременных женщин. За счет работодателей привито 3,9 миллиона человек.