В Нальчике открыли мемориал полицейским, погибшим на службе

НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Церемония открытия мемориала сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, прошла во вторник на территории Центра по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по СКФО в Нальчике, сообщила пресс-служба руководителя Кабардино-Балкарии.

"Принявший участие в церемонии глава КБР Юрий Коков напомнил, что сотрудники Центра одними из первых приняли на себя огонь в ходе варварского нападения боевиков в октябре 2005 года, ценой собственной жизни защищали республику", — говорится в сообщении.

По его словам, еще несколько лет назад теракты и посягательства на жизнь мирных граждан, сотрудников органов власти и правоохранительных структур были чуть ли не обыденным явлением, но общими усилиями удалось коренным образом переломить ситуацию, восстановить общественный правопорядок.

Коков подчеркнул, что успокаиваться рано, так как в условиях активизации сил международного терроризма необходимо поставить надежный заслон проникновению и распространению проявлений радикализма и экстремизма в обществе.

"Уверен, объединив усилия институтов гражданского общества, органов власти и правоохранительных структур, мы сумеем преодолеть это зло, создать все условия для мирной, созидательной жизни на земле Кабардино-Балкарии. Именно это и станет лучшей данью памяти сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб, погибших защищая покой и благополучие граждан", — подчеркнул глава региона.

Вместе с начальником ГУМВД по СКФО Сергеем Бачуриным он открыл памятник 16 сотрудникам Центра, погибшим в разное время, и возложил цветы к монументу, а затем встретился с семьями погибших полицейских.