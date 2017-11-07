В Тамбове День народного единства отпраздновали 17 тысяч человек

ТАМБОВ, 7 ноя — РИА Новости. Митинг-концерт в честь Дня народного единства в Тамбове посетили 17 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Сегодня мы празднуем День народного единства. Он сплачивает людей, искренне любящих свою страну, гордящихся ее великой историей. Объединяющая его роль и в том, что в один день отмечаются светский государственный праздник и важнейший православный праздник — День Казанской иконы Божией Матери. Вера, уважение к вековым национальным традициям имеют огромное значение для русского народа", — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Никитина.

Губернатор отметил, что приятно видеть среди собравшихся множество молодых людей.

"Именно с вами мы связываем самые смелые планы, и я уверен, что вы оправдаете наши надежды. Вы — лицо России, устремленное в будущее. Очень важно, чтобы оно было мирным и было связано с созиданием, основано на традиционных ценностях", — отметил Никитин.

В рамках празднования футболисты ФК "Тамбов" предложили гостям поучаствовать в спортивном состязании и забить гол местным звездам футбола. Кроме того, молодёжь Тамбова представила большую интерактивную открытку, на которой жители региона оставляли поздравления и отпечатки ладоней как символ единства, добавили в пресс-службе.

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